Tài xế xe khách chở gỗ lậu phê ma túy đá, tông thẳng vào xe CSGT

Theo báo cáo, khoảng 15 giờ 55 phút ngày 27.7, tổ CSGT làm nhiệm vụ tại khu vực thị trấn Kon Chro (H.Kon Chro) phát hiện một xe ô tô loại 12 chỗ BS 60K - 7065 đang lưu thông với tốc độ cao, có biểu hiện nghi vấn.

Tố công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy theo hướng Kon Chro đi thị xã An Khê ( Gia Lai ). Tổ công tác tiến hành truy đuổi, đồng thời thông báo cho tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại Km 14+500 tỉnh lộ 667 thuộc thôn 5 xã Kông Yang bố trí đội hình chặn bắt. Nhưng một lần nữa, tài xế xe 60K - 7065 không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà tông thẳng vào xe chuyên dụng của CSGT.

Hậu quả cú va chạm đã làm hai xe ô tô hư hỏng. Trung tá Nguyễn Đức Nhã, Phó đội trưởng Đội CSGT H.Kon Chro bị thương, được chuyển đi Bệnh víện đa khoa Bình Định cấp cứu, điều trị. Theo thông tin từ bệnh viện trong sáng 28.7, trung tá Nhã bị gãy hai xương sườn sau khi bị xe khách tông vào văng sang lề đường, may mắn không nguy kịch đến tính mạng.

Bước đầu Công an H.Kon Chro xác định Nguyễn Thanh Hùng (33 tuổi, trú tại P.Tây Sơn, thị xã An Khê) là người điều khiến xe 60K - 7065. Trên xe còn có Đinh HBẳp (15 tuổi, trú tại làng Brang, xã Ya Hội, H.Đắk Pơ, Gia Lai và Phạm Minh Sang (27 tuổi, trú tại P.Tây Sơn, thị xã An Khê).