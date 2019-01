Tài xế xe khách loại 30 chỗ... 2 lần dương tính với ma túy

Trước đó, chiều cùng ngày, trạm kiểm soát này, gồm: lực lượng Cục CSGT, Bộ Công an cùng Công an H.Hòa Vang phối hợp dừng các xe khách, xe đầu kéo lưu thông trên cao tốc để kiểm tra tài xế. Trong đó, qua kiểm tra nước tiểu tại chỗ, tài xế T.K.H điều khiển xe khách loại 30 chỗ tuyến TP.HCM - Nghệ An có kết quả 2 lần dương tính với ma túy.

Tài xế này tiếp tục được đưa vào bệnh viện xét nghiệm máu và kết quả vẫn dương tính với ma túy. Hiện tài xế và phương tiện đang bị tạm giữ; hành khách được đưa qua xe khác để tiếp tục hành trình.