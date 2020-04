TP.HCM: Tài xế xe khách, taxi, Grab phải đeo găng tay, khẩu trang khi phục vụ khách

Tối 23.4, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM đã ban hành Bộ tiêu chí đánh gỉá an toàn trong phòng, chống dịch đối với hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn thành phố để các doanh nghiệp vận tải áp dụng.

Bộ tiêu chí này gồm 10 tiêu chí thành phần, chia thành 2 nhóm: bắt buộc và bổ sung. Nhóm tiêu chí bắt buộc bao gồm các yêu cầu trang bị nước rửa tay, khử trùng trên phương tiện, mật độ hành khách trên phương tiện, khử trùng sau mỗi chuyến hoạt động và hướng dẫn kịp thời khi hành khách ho, sốt, khó thở. Ngoài ra, nhân viên phục vụ và tài xế đeo khẩu trang, găng tay trong lúc làm việc

Nhóm tiêu chí thực hiện bổ sung gồm: Tuyên truyền cho người dân và hành khách về phòng, chống dịch Covid-19, vệ sinh phương tiện, kiểm tra thân nhiệt nhân viên, tài xế. Đáng chú ý, tiêu chí thứ 10 quy định về mức độ thông thoáng của phương tiện, bố trí máy đo thân nhiệt trên xe sẽ khiến hành khách quen dùng máy lạnh ở nhiệt độ thấp cảm thấy khó chịu.

Hiện xe khách ở TP.HCM chỉ được chở từ 30 - 50% công suất, lực lượng chức năng sẽ thường xuyên kiểm tra, xử lý trường hợp vi phạm Ảnh: Ngọc Dương

Theo đó, nếu mở cửa toàn bộ, không sử dụng máy lạnh thì đạt 10 điểm; mở cửa một phần và sử dụng máy lạnh trên 26°C thì đạt 5 điểm; nếu đóng kín cửa hoặc sử dụng máy lạnh dưới 26°C thì 0 điểm.

TP.HCM lưu ý để được hoạt động, các doanh nghiệp vận tải phải đạt tỷ lệ an toàn 80% trở lên và không có tiêu chí bắt buộc nào bị 0 điểm. Nếu tỷ lệ an toàn từ 60% đến dưới 80% và không có tiêu chí bắt buộc 0 điểm thì được phép hoạt động nhưng phải chấn chỉnh các tiêu chí không đạt. Nếu tỷ lệ an toàn dưới dưới 60% thì không được phép hoạt động.