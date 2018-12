'Tái xuất giang hồ' bất thành

Ngày 31.12.2018, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) khởi tố, tạm giam Nguyễn Thanh Lượng (26 tuổi), Hồ Nhật Toàn (29 tuổi, cùng ngụ Q.Sơn Trà) và Nguyễn Tấn Dũng (23 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu, cùng TP.Đà Nẵng) về tội mua bán trái phép ma túy

Trước đó, qua thời gian dài theo dõi, ngày 27.12.2018, Công an Q.Ngũ Hành Sơn bắt quả tang Lượng đang bán ma túy trước quán karaoke E.C (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn). Khám xét nhà Lượng, công an thu thêm 8 viên thuốc lắc , 6 gói hàng khay ketamine, 50 chiếc bóng cười.