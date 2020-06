Tạm đình chỉ công tác phó chi cục hải quan 'say xỉn, bỏ chạy sau tai nạn'

Trưa ngày 28.6, ông Nguyễn Văn Ngàn, Phó cục trưởng, đại diện Cục Hải quan tỉnh Bình Phước đã có trao đổi với PV Thanh Niên liên quan đến vụ việc chi cục hải quan "say xỉn, bỏ chạy sau tai nạn"

Ông Ngàn cho biết, cơ quan này đã có quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Mai Như Vệ (54 tuổi, phó Chi cục hải quan cửa khẩu Hoàng Diệu (thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Phước) để phục vụ công tác điều tra sau khi gây tai nạn rồi bỏ chạy đã gây bức xúc dư luận 2 ngày qua.

Theo ông Ngàn, ông Vệ đã giải trình diễn biến vụ việc, tuy nhiên Cục Hải quan đang tiếp tục xác minh, làm rõ những thông tin liên quan. “Quan điểm của Cục Hải tỉnh Bình Phước hiện chờ kết quả xác minh của các ngành, các cấp và cơ quan điều tra, sau đó sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật”, ông Ngàn cho biết.

Cùng với đó, theo ông Ngàn, hiện nay nạn nhân (bà Năm) đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước; ông Vệ cùng gia đình đã đến thăm hỏi, động viên và có sự hỗ trợ đối với gia đình bà Năm.

Trước đó, như tin Thanh Niên đã đưa, khoảng 16 giờ 25 ngày 26.6, ông Mai Như Vệ điều khiển ô tô BS 93A - 160.78 lưu thông trên đường ĐT.759 theo hướng từ H.Bù Đốp về TX.Phước Long. Khi qua đoạn thôn Bình Tân, xã Phước Minh thì xảy ra va chạm với chị Phạm Thị Năm (36 tuổi, ngụ xã Phước Minh) đang điều khiển xe máy BS 93H1 - 202.42, lưu thông hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn bị camera người dân ghi lại Ảnh cắt từ clip

Cú va chạm mạnh khiến chị Năm ngã ra đường , nằm bất động. Bất ngờ là sau khi tai nạn xảy ra, ông Vệ tiếp tục điều khiển ô tô bỏ đi. Vụ việc được camera an ninh của nhà dân ghi lại.

Nhiều người dân sau đó đã đưa chị Năm đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước, đồng thời đuổi theo ô tô BS 93A - 160.78, yêu cầu dừng lại tại đoạn thôn Bình Lợi, xã Phước Minh.

Sau đó, Công an xã Phước Minh, CSGT Công an H.Bù Gia Mập đã có mặt tại hiện trường. Cũng theo nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Phước, qua kiểm tra, ông Mai Như Vệ có vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông.