Tạm đình chỉ điều tra nguyên Tổng giám đốc PVTEX Vũ Đình Duy

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi dầu khí (PVTEX), Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp dầu khí Kinh Bắc (PVC.KGB), Công ty cổ phần PVTEX Kinh Bắc và một số đơn vị liên quan.

Trong vụ án này, ban đầu cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can, gồm: Trần Trung Chí Hiếu, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị PVTEX; Vũ Đình Duy, nguyên Tổng giám đốc PVTEX; Vũ Phương Nam, kế toán trưởng PVTEX; Đào Ngọ Hoàng, nguyên Trưởng phòng thương mại hợp đồng PVTEX; và Đỗ Văn Hồng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty PVC.KBC.

Trong số này, Trần Trung Chí Hiếu và Vũ Đình Duy bị khởi tố về 2 tội danh: Cố ý làm trái và Nhận hối lộ; 3 bị can còn lại bị khởi tố về tội Cố ý làm trái.

Trong quá trình tố tụng vụ án, do Vũ Đình Duy đang bỏ trốn nên cơ quan An ninh điều tra đã tách hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Nhận hối lộ của Duy để tạm đình chỉ điều tra, cho đến khi nào bắt được sẽ tiếp tục xử lý sau.

Trong vụ án nêu trên, hành vi của các bị can chủ yếu liên quan đến dự án dự án nhà ở cho cán bộ công nhân viên tại lô đất thuộc phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng.

Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất xơ sợi Đình Vũ , trên cơ sở tài liệu từ Thanh tra Chính phủ chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra, đã có cơ sở xác định có dấu hiệu nhiều sai phạm trong việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án, chỉ định thầu. Nhưng do cần có thời gian để giám định xác định thiệt hại trong khi thời gian điều tra đã hết, nên Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an chưa kết luận các nội dung liên quan đến dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất xơ sợi Đình Vũ.

Đối với Vũ Đình Duy, dù đang bỏ trốn nhưng kết quả điều tra của Cơ quan An ninh điều tra đã xác định hành vi sai phạm của bị can này rất rõ ràng.

Cụ thể, trong quá trình thực hiện dự án nhà ở cho cán bộ công nhân viên PVTEX, Vũ Đình Duy biết rõ PVC.KGB không đủ năng lực kinh nghiệm, nhưng vẫn lợi dụng chức vụ quyền hạn để làm thủ tục chỉ định thầu và ký hợp đồng giao PVC.KGB cùng một số đơn vị liên danh khác thực hiện dự án. Bị can này cũng có vai trò chính trong việc chỉ đạo liên danh các nhà thầu thi công dự án trái với thiết kế cơ sở đã được duyệt, đồng thời chỉ đạo cấp dưới cho PVC.KGB tạm ứng 20 tỉ đồng trái quy định, gây thiệt hại cho dự án 19,4 tỉ đồng.

Đối với hành vi Nhận hối lộ của Vũ Đình Duy, Cơ quan An ninh điều tra xác định: từ năm 2010, Đỗ Văn Hồng đã đề nghị Vũ Đình Duy, Trần Trung Chí Hiếu cho gia đình Hồng, PVC.KGB được liên kết với PVTEX để thành lập PVTEX Kinh Bắc, do Hồng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Sau đó, với chức vụ quyền hạn Chủ tịch và Tổng giám đốc, Hiếu và Duy chỉ đạo PVTEX ưu tiên mua, bán sản phẩm với PVTEX Kinh Bắc (là các sản phẩm ống giấy, thùng carton...) nhằm mang lại lợi ích do Hồng. Đổi lại, Vũ Đình Duy yêu cầu Hồng cho Hiếu và Duy mỗi người 10% cổ phần tại PVTEX Kinh Bắc. Hồng đã chi số tiền 6 tỉ đồng để góp vốn cho Duy và Hiếu, tên sở hữu cổ phần do Duy và Hiếu chỉ định.

Trên cơ sở những thỏa thuận “ma quỷ” này, pháp nhân PVTEX Kinh Bắc được thành lập với vốn điều lệ 30 tỉ đồng, trong đó Đỗ Văn Hồng góp 70% cổ phần, PVTEX có 10% cổ phần, 20% cổ phần còn lại đứng tên người nhà của Duy và Hiếu. Từ năm 2011, Trần Trung Chí Hiếu và Vũ Đình Duy đã chỉ đạo những người liên quan nhượng lại cổ phần đã góp để lấy tiền mặt.

Khi PVTEX Kinh Bắc đi vào hoạt động và nhà máy xơ sợi Đình Vũ vào giai đoạn chạy thử, Hiếu và Duy đã đồng ý để PVTEX ký 5 hợp đồng mua sản sản phẩm do PVTEX Kinh Bắc sản xuất, với tổng trị giá gần 10 tỉ đồng, đồng thời ký hợp đồng bán các sản phẩm chạy thử với tổng trị giá hơn 94 tỉ đồng cho PVTEX Kinh Bắc.

Trong quá trình điều tra, Đỗ Văn Hồng còn khai báo việc đã chi cho Duy khoản tiền hơn 8,8 tỉ đồng để Duy sửa nhà, góp cổ phần vào một số nơi, nhưng do Duy đang bỏ trốn nên các nội dung này chưa được làm rõ.