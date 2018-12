Tạm dừng thu phí cao tốc TP.HCM - Trung Lương từ 0 giờ 1.1.2019

Đại tá Ngô Xuân Tư, Trưởng Công an H.Châu Thành (Tiền Giang) cho biết, theo chỉ đạo của Bộ Công an, Đội 5 Cục CSGT có nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Riêng lực lượng Công an H.Châu Thành được Công an tỉnh giao nhiệm vụ phối hợp và có phương án bảo vệ an ninh trật tự, chống ùn tắc giao thông tại khu vực trạm thu phí trong thời điểm bàn giao. (Hoàng Phương)