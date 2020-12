Tạm giam nhóm thanh niên lừa gần 4.000 người qua Facebook, chiếm đoạt 2 tỉ đồng

Trưa 24.12, thông tin từ Công an Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 thanh niên, gồm: Dương Viết Hưng (17 tuổi), Nguyễn Minh Luật Phú (19 tuổi), Nguyễn Ngọc Hải (19 tuổi), Bùi Ngọc Hải (20 tuổi), Trần Đạo Nghĩa (21 tuổi), Nguyễn Thanh Phúc (22 tuổi), Nguyễn Chung Tú (21 tuổi) và Lê Doãn Dương (21 tuổi), cả 8 bị can cùng quê Quảng Trị để làm rõ tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.