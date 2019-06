Tạm giữ 13 người tại trường gà

Ngày 18.6, Công an H.Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà . Trước đó, qua nắm tình hình, Công an H.Thăng Bình xác định khu trại chăn nuôi ở Nông trường xã Bình Trung (nay đã bỏ hoang) có nhiều người tụ tập đá gà, ăn thua bằng tiền, gây mất an ninh trật tự nên đã lên kế hoạch triệt xóa.