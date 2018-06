Tạm giữ 25 người gây rối trật tự công cộng

Ngày 14.6, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP.HCM (CATP) vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Trương Hữu Lộc (57 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) để điều tra hành vi phá rối an ninh.

Ngày 2.6, Lộc liên tục livestream trên Facebook với mục đích lôi kéo người dân xuống đường biểu tình, gây rối. Đồng thời, Lộc xuống đường trực tiếp kích động mọi người tụ tập, gây rối. Lộc còn đưa một số clip lên mạng xã hội chống đối, xúi giục người dân lật đổ chính quyền. Tại trụ sở công an, bước đầu, Lộc thừa nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Qua xác minh, CATP phát hiện Lộc thuộc thành phần phức tạp, có nhiều tiền án tiền sự.

Liên quan đến việc người dân xuống đường tụ tập, gây rối, đến nay, CATP xử lý hơn 300 người; trong đó đa số xử phạt hành chính, cho gia đình bảo lãnh, cam kết không tái phạm, có 7 trường hợp bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra. Ngày 14.6, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ hình sự 18 đối tượng để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Đây là những người được xác định cầm đầu.