Ngày 31.7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC04, Công an TP.HCM) phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Bộ Công an cùng Công an Q.Bình Thạnh triệt phá thành công 1 đường dây ma túy lớn đưa từ Campuchia về TP.HCM để tiêu thụ.

76 gói trà chứa ma tuý Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, PC04 phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Campuchia vận chuyển về TP.HCM tiêu thụ . Sau khi thu thập đầy đủ thông tin, chứng cứ, ngày 30.7.2020, PC04 phối hợp lực lượng trên tiến hành bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở của các nghi phạm trong đường dây này.

Hiện PC04 đang điều tra mở rộng đường dây ma túy nói trên.