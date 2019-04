Tạm giữ hình sự 2 nghi phạm trong vụ ma túy 'khủng' ở thành phố Vinh

Ngày 24.4, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 2 nghi phạm trong đường dây ma túy “khủng” triệt phá ở Nghệ An là Võ Mạnh Linh (30 tuổi, trú tại thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Nghệ An) và Võ Văn Giáp (45 tuổi, trú tại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy

[VIDEO] Phá đường dây ma túy “khủng” 600 kg ở Nghệ An

Theo tài liệu điều tra ban đầu của Công an tỉnh Hà Tĩnh, thời gian gần đây, đơn vị này phát hiện trên địa bàn tỉnh xuất hiện đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn, có người nước ngoài tham gia nên lập chuyên án triệt phá.

Đến khoảng 15 giờ ngày 15.4, Công an Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh Nghệ An và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an, ập vào nhà của ông Phạm Văn Thi (66 tuổi) ở số 7, ngõ 161, đường Phùng Chí Kiên (phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, Nghệ An), bắt quả tang Võ Mạnh Linh và 4 nghi phạm khác đang có hành vi chuẩn bị đưa một lượng ma túy rất lớn lên xe tải của một người chuyên chở hàng thuê ở thành phố Vinh để chở đi nơi khác.

Khám xét trên xe, công an thu giữ 60 loa thùng đựng trong 30 thùng các tông, bên trong chứa 580 kg ma túy đá và 40 bánh heroin.

Ảnh Công an tỉnh Hà Tĩnh cung cấp 580 kg ma túy đá và 40 bánh heroin được giấu trong 60 loa thùng

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định Võ Văn Giáp liên quan đến đường dây ma túy này nên ra lệnh giữ người và khám xét nhà ở khẩn cấp. Tại đây, công an tạm giữ 9 sổ tiết kiệm trị giá trên 7,5 tỉ đồng; 14 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 3 giấy cho vay nợ trị giá 14 tỉ đồng và một số tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án.

Tiến hành kiểm tra ở một số địa điểm cất giấu ma túy của đường dây này trên địa bàn, lực lượng chức năng thu giữ thêm 60 kg ma túy đá và 60 bánh heroin.

Qua thời gian điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định hơn số lượng hơn 489 kg ma túy đá mà Công an tỉnh Nghệ An thu giữ tại cánh đồng muối ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) vào ngày 17.4 là cùng chung đường dây vận chuyển ma túy

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có căn cứ xác định những đối tượng cầm đầu liên quan đến một số vụ án do công an các tỉnh, thành phố trên cả nước đang thụ lý. Hiện vụ án đang được các lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng, điều tra.