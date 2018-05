Tạm giữ hình sự 2 tên cướp tấn công 3 người truy đuổi

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, tối 28.5, Danh dùng xe máy BS 52F4-9584 chở Nghĩa rảo qua nhiều tuyến đường thuộc Bình Dương, TP.HCM để cướp tài sản.

Khi đến đường Tô Ngọc Vân cắt ngang đường sắt (P.Linh Đông, Q.Thủ Đức), cả hai phát hiện anh Bùi Văn Tiến (25 tuổi) điều khiển xe máy chở anh Nguyễn Sơn Tùng (24 tuổi) chạy phía trước. Danh cho xe áp sát để Nghĩa giật điện thoại của anh Tùng đang cầm trên tay, đạp ngã xe hai nạn nhân rồi bỏ chạy.

Anh Dương Minh Quang (25 tuổi, bạn của hai nạn nhân) đi phía sau phát hiện nên truy đuổi theo hai tên cướp; hai nạn nhân cũng dựng xe và cùng truy đuổi. Đến trước số nhà 1182 Kha Vạn Cân, P.Linh Chiểu thì anh Tiến, Tùng, Quang đuổi kịp, đạp ngã xe của 2 tên cướp. Danh bỏ xe, chạy bộ. Nghĩa bị các anh Tiến, Tùng, Quang vây bắt đã dùng dao bấm tấn công lại rồi bỏ trốn. Anh Tùng bị đâm ở tay, anh Tiến bị đâm ở chân và anh Quang bị thương ở tay, được đưa đi bệnh viện cấp cứu.



Nhận tin báo, Công an Q.Thủ Đức, Công an P.Linh Chiểu đã tổ chức truy bắt được Danh và Nghĩa, thu giữ hai dao bấm, 1 xe máy và 1 điện thoại là tang vật vụ án.

Chiều 29.5, lãnh đạo Quận ủy, UBND và Công an Q.Thủ Đức đã thăm hỏi, khen thưởng anh Tiến, Tùng, Quang vì đã dũng cảm truy đuổi, bắt cướp. Công an P.Linh Chiểu, Đội cảnh sát hình sự và Đội CSGT Q.Thủ Đức được khen thưởng vì đã nhanh chóng tham gia bắt 2 tên cướp. Đại tá Lê Anh Tuấn, Trưởng công an Q.Thủ Đức, cho biết trong 3 nạn nhân bị thương, anh Tùng bị thương nặng nhất và được mổ nối động mạch chủ ở tay thành công.