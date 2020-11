Tạm giữ nam hành khách nước ngoài la hét có bom trên máy bay

Đại diện Pacific Airlines cho biết, chuyến bay BL6011 từ Hà Nội đi TP.HCM đã phải tạm ngừng cất cánh để thực hiện quy trình kiểm tra an ninh an toàn do 1 nam hành khách doạ có bom trên máy bay. Hành khách được xác định có biểu hiện tâm lý bất thường.