Ngày 18.10, Phòng tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Công an H.Lấp Vò (Đồng Tháp) đã phối hợp cùng Công an H.Chợ Mới (An Giang) tạm giữ nghi can Hồ Huỳnh Tuấn Anh (ngụ xã Hội An, H.Chợ Mới, An Giang) trong sáng 18.10 để điều tra hành vi liên quan các vụ phụ nữ, nữ sinh ở H.Lấp Vò bị tấn công bằng vật nhọn.

Trước đó, trong tháng 10, nhiều phụ nữ, nữ sinh H.Lấp Vò khi đi trên đường vắng ở xã Bình Thanh Trung (TT.Lấp Vò, H.Lấp Vò) bất ngờ bị một người nam chạy xe gắn máy từ phía sau lao lên dùng vật bén nhọn đâm, rạch vào chân, vào người. Vụ việc gây xôn xao dư luận địa phương.

Theo báo cáo của Công an H.Lấp Vò, có 8 người gồm 3 nữ sinh bị tấn công. Nhiều nạn nhân bị rạch sâu trên người đã hoảng sợ đi bệnh viện làm xét nghiệm, tiêm ngừa, đề phòng lây nhiễm bệnh.

Sau đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin "phụ nữ bị rạch đùi" ở H.Lai Vung, TP.Sa Đéc (cùng tỉnh Đồng Tháp) công an Đồng Tháp xác minh đó đều là tin thất thiệt.

Thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Đồng Tháp, nghi can Hồ Huỳnh Tuấn Anh đã thừa nhận hành vi tấn công phụ nữ của mình ở H.Lấp Vò (Đồng Tháp), giáp ranh với H.Chợ Mới (An Giang).

* Tại xã Hội An, H.Chợ Mới (An Giang), một phụ nữ tên V.T.N (ngụ xã Hội An) cũng báo công an thông tin khi mình chạy xe gắn máy đến đoạn vắng trên địa bàn xã Hòa An có va quệt với một nam thanh niên. Sau đó, chị N. thấy chân trái bị đau, kiểm tra lại mới thấy phần đùi bị vật nhọn làm bị thương. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

