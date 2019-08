Tạm giữ người đàn ông gần 70 tuổi bị tố dâm ô trẻ em

Chiều 4.8, đại tá Trương Văn Chấm, Trưởng công an TP.Tân An ( Long An ), cho biết cơ quan điều tra đã vào cuộc để làm rõ vụ một người đàn ông tên M. (gần 70 tuổi, ngụ KDC Bình Tâm, xã Bình Tâm, TP.Tân An) bị tố có hành vi dâm ô với một bé gái.