Tạm giữ 'nữ quái' chuyên cướp giật tài sản tại chùa

Sáng nay, 28.1, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 5 bị cáo là cựu sĩ quan cao cấp của Bộ Công an, trong đó có 3 người mang hàm cấp tướng , 2 người từng là Thứ trưởng Bộ Công an.

Hàng trăm héc ta rừng đước trên địa bàn các xã Long Thọ, Phước An (H.Nhơn Trạch) và Long Phước (H.Long Thành, Đồng Nai) thuộc rừng phòng hộ Long Thành bị tàn phá không thương tiếc…

Trạm BOT An Sương - An Lạc sẽ xả trạm từ 14 giờ ngày 30 tết đến 6 giờ mùng 4 tết.

Công an tỉnh Nghệ An và Cục Cảnh sát hình sự cùng Tổ chức Bảo vệ trẻ em Rồng Xanh vừa tiếp nhận 4 phụ nữ ở Nghệ An bị tai nạn giao thông khi sang Trung Quốc bán con.