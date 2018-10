Tan nát rừng phòng hộ Sóc Sơn: ‘Khó giải quyết’ chỉ là ngụy biện

Vướng xử lý vì khó xác định nguồn gốc đất

Trả lời PV Thanh Niên, một lãnh đạo H.Sóc Sơn lý giải, đây là việc tồn tại nhiều nhiệm kỳ, và chính quyền khóa mới đã có rất nhiều văn bản chỉ đạo, của cấp ủy, giám sát của HĐND để giải quyết vấn đề, đặc biệt là cố gắng ngăn chặn các sai phạm mới. “Nếu chúng tôi không làm thì vi phạm sẽ còn khủng khiếp hơn nhiều”, vị này lý giải.

Ông Phạm Xuân Phương, Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn, cho rằng việc quan trọng hiện nay là giải quyết tồn đọng cũ, trong đó có việc phân định rõ việc một số trường hợp người dân được UBND xã xác nhận chuyển nhượng đất là đúng hay sai, nếu xác nhận sai thì đó là trách nhiệm của chính quyền, để có hướng xử lý với các hộ vi phạm. “Phải rất sòng phẳng với nhau về việc đâu là trách nhiệm của chính quyền, đâu là trách nhiệm của người dân. Chuyện này chúng tôi đã biết, thực chất là vấn đề tồn tại âm ỉ nhiều năm, chúng tôi đã có chỉ đạo và vẫn bám sát chỉ đạo của TP để giải quyết”, ông Phương nói với PV Thanh Niên và cho rằng, cái khó nhất là nguồn gốc đất chưa rõ ràng, vì có lịch sử là dân vào ở trước, đất rừng có sau.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, ngay khi Chủ tịch UBND TP yêu cầu thanh tra toàn diện và báo chí vào cuộc đồng loạt, thì hoạt động xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ Sóc Sơn vẫn tiếp tục diễn ra trước mắt chính quyền sở tại, công trình vi phạm mới vẫn xuất hiện, cho thấy cái khó không chỉ là giải quyết những vướng mắc cũ.

Khó vì thiếu trách nhiệm

Trao đổi với PV Thanh Niên chiều 19.10, GS Đặng Hùng Võ cho rằng, chuyện có kết luận thanh tra đã 12 năm mà không thực hiện được “rõ ràng là việc bất thường” và “các lý do chính quyền đưa ra về việc khó thực hiện nọ kia tôi cho là có tính chất ngụy biện”. “Tất nhiên có việc người dân lên khai hoang trước khi có quy hoạch đất rừng phòng hộ , nhưng quy hoạch ra là để thực hiện, chứ không phải để lấy lý do không thực hiện quy hoạch. Có phải quy hoạch nào cũng có trước hiện trạng đâu”, GS Võ nói và nhấn mạnh, kể cả trong trường hợp quy hoạch thiếu hợp lý thì vẫn có cách xử lý là điều chỉnh quy hoạch, chứ không có lý do gì để sự việc bế tắc cho đến nay, để vi phạm mới tiếp tục phát sinh.