Tăng cường đón người về bằng tàu hỏa, máy bay

Chiều 29.7, chuyến tàu SE74 chở 400 hành khách là người dân tỉnh Quảng Trị đã về tới ga Quảng Trị. Trước đó một ngày, 320 hành khách là người dân Thừa Thiên-Huế đang sinh sống, học tập và làm việc tại TP.HCM cũng đã trở về địa phương.

Đại diện Tổng công ty đường sắt VN cho biết sẽ mở tiếp các đoàn tàu chở người dân Nghệ An, Hà Nam, Quảng Ngãi về quê. Trong đó, tỉnh Nghệ An dự kiến có 2.000 người, Hà Nam khoảng 1.000 người và Quảng Ngãi mỗi ngày có 200 người (trên tàu SE7, SE8) từ TP.HCM về quê.

Các đường bay từ TP.HCM đi các tỉnh đang rất hạn chế, Hà Nội - TP.HCM chỉ có 2 chuyến/ngày do Vietnam Airlines thực hiện. Ngày 27.7, Bamboo Airways, Vietjet , Pacific Airlines đã thông báo tạm dừng khai thác các chuyến bay chở khách do lượng khách ít. Tuy nhiên, các chuyến bay trọn gói vẫn thực hiện theo nhu cầu của từng địa phương.

Công dân được đón về trong đợt này là lao động tự do mất việc làm, người già trên 65 tuổi, trẻ em dưới 15 tuổi, phụ nữ mang thai (tất cả có hoàn cảnh khó khăn ), người bị mắc kẹt do thăm thân, đi công tác… Kinh phí vận chuyển bằng máy bay sẽ do Bamboo Airways tài trợ; kinh phí xét nghiệm do Hội đồng hương Thanh Hóa tại TP.HCM hỗ trợ 100%.