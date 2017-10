Theo ông Lê Văn Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đến thời điểm này các công tác chuẩn bị, an ninh, vệ sinh an toàn thực phẩm... liên quan đến Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC và các hội nghị liên quan diễn ra từ ngày 19 - 21.10 tại TP.Hội An đã được đảm bảo.