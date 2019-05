Tập trung điều tra, truy tố, đưa ra xét xử 8 đại án

Thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng 8 đại án Ban Chỉ đạo yêu cầu tập trung điều tra, truy tố, đưa ra xét xử sơ thẩm trong năm 2019 đều nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm do liên quan đến nhiều cán bộ từ cấp bộ, ngành, lãnh đạo tỉnh… và gây thiệt hại rất lớn về kinh tế. Trong đó, vụ án xảy ra tại BHXH VN, đầu tháng 5.2019 Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND tối cao để đề nghị truy tố 6 bị can. Các bị can này bị cáo buộc đã chỉ đạo cho Công ty cho thuê tài chính II (ALCII - thuộc Ngân hàng NN-PTNT VN (Agribank) vay hơn 1.000 tỉ đồng trái quy định trong giai đoạn 2008 - 2009, đến nay không khắc phục được, gây thiệt hại nhà nước 1.700 tỉ đồng. Vụ án xảy ra tại Tổng công ty viễn thông MobiFone, cơ quan chức năng xác định thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG được thực hiện từ cuối năm 2015 với giá gần 8.900 tỉ đồng. Tuy nhiên, việc mua bán này đã gây ra nguy cơ hiện hữu thiệt hại nghiêm trọng vốn của nhà nước tại MobiFone khoảng 7.006 tỉ đồng, trong đó có khoản thiệt hại 1.134 tỉ đồng do mua nợ phải trả của AVG. Vụ án vi phạm về quản lý đất đai xảy ra tại Đà Nẵng được cho liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (Vũ nhôm); trong khi đó vụ án xảy ra tại Công ty Hải Thành được cho là có “bóng dáng” của Đinh Ngọc Hệ (Út trọc). Đây là hai nhân vật từng đưa nhiều “quan chức” vào vòng lao lý thời gian qua, đồng thời cả hai đang phải thụ án trong trại giam do gây ra hàng loạt vụ án liên quan đến kinh tế, đất đai… (T.N)