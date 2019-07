Tàu cá bị chìm trên biển, 14 ngư dân được cứu sống

Trưa 8.7, tàu cá BĐ 96740 TS của ông Lê Văn Gìn (ở xã Tam Quan Bắc, H.Hoài Nhơn, Bình Định) đã đưa 8 ngư dân bị nạn trên tàu BĐ 99456 TS về cảng cá Tam Quan (H.Hoài Nhơn) an toàn.

* Khoảng 8 giờ ngày 8.7, tàu cá QNa 95238 (công suất 400 CV) do ông Trần Công Thu (ở xã Bình Minh, H.Thăng Bình, Quảng Nam) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng sau khi tiếp nhiên liệu tại cảng cá An Lương (xã Duy Hải, H.Duy Xuyên, Quảng Nam) thì thẳng hướng Cửa Đại để ra khơi. Tuy nhiên, khi di chuyển được gần 1 hải lý, tàu bất ngờ bị nghiêng và bị nước phá . Tàu chìm, rất may 6 ngư dân trên tàu được một tàu cá ứng cứu kịp thời.