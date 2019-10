Tàu cá Quảng Ngãi gặp nạn trên vùng biển Cù Lao Chàm sáng 17.10

Sáng 17.10, thượng tá Trần Văn Ba, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm (thuộc Bộ đội Biên phòng Quảng Nam), cho biết một tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi cùng 12 ngư dân đang trên đường vào bờ tránh gió thì gặp nạn ở biển Cù Lao Chàm.

Tàu QNg 97459TS bị chìm trên biển Cù Lao Chàm Ảnh: Nam Thịnh

Vào lúc 3 giờ cùng ngày (17.10), tàu QNg 97459TS do ông Trần Văn Liến ( 42 tuổi, ở xã Nghĩa An, H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) làm chủ cùng phương tiện, cùng 11 ngư dân trên đường vào vùng biển Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, TP.Hội An, Quảng Nam) để tránh trú gió.

Khi đến khu vực Hòn Tại, do trời tối, gió to, sóng lớn nên tàu va vào rạng đá khiến mũi và be bị vỡ. Tàu tiếp tục chạy vào đến cách bờ biển thôn Bãi Hương (xã Tân Hiệp) gần 1 km thì tàu bị chìm.

Ngay sau khi tàu bị chìm, tất cả 12 ngư dân gặp nạn trên tàu QNg 97459TS đã được một tàu khác đi cùng vớt lên tàu an toàn.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp với ngư dân tham gia trục vớt tàu cá nhưng do thời tiết xấu, gió to, sóng lớn nên công tác trục vớt gặp rất nhiều khó khăn.