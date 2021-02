Tây Ninh: Bắt giam nghi phạm tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép

Ngày 4.2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Lương Văn Lâm (31 tuổi, ngụ xã Long Thuận, H.Bến Cầu, Tây Ninh) để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Theo điều tra, vào khoảng 0 giờ ngày 25.10.2020, Công an xã Long Thuận trên đường đi tuần tra, phát hiện Lâm điều khiển xe máy chở Nguyễn Thị Thúy Loan (24 tuổi, ngụ xã Phước Đông, H.Gò Dầu, Tây Ninh) từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nên tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính. Đồng thời đưa cả 2 đi cách ly theo quy định. Trong thời gian cách ly, Lâm bỏ trốn sang Campuchia. Đến ngày 21.1, Lâm nhập cảnh trái phép về Việt Nam và bị bắt giữ đưa đi cách ly

Ngày 26.1, Cơ quan An ninh điều tra Công an Tây Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và ra lệnh bắt bị can.

Đến ngày 4.2, sau khi hoàn tất việc cách ly, Cơ quan An ninh điều tra Công an Tây Ninh thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lâm. Bước đầu làm việc, Lâm khai nhận đã chở Loan khi người này đi làm thuê ở Campuchia về Việt Nam với giá 5 triệu đồng.

Hiện vụ việc tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép được tiếp tục được Công an Tây Ninh điều tra làm rõ.