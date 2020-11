Tây Ninh: Bắt giữ 2 bị can trốn lệnh truy nã

Hai bị can trốn lệnh truy nã bị bắt giữ gồm: Nguyễn Hồng Phúc (36 tuổi, ngụ H.Nhơn Trạch, Đồng Nai) đang trốn tại tỉnh Đồng Nai và Huỳnh Minh Tuấn (38 tuổi, ngụ xã Long Thành Bắc, TX.Hòa Thành) trốn ngay tại địa phương.

Gây án Tây Ninh, 2 năm lẩn trốn ở Đồng Nai

nhóm của Phúc cùng Đỗ Minh Triết (34 tuổi) và Đào Thanh Liêm (38 tuổi, cùng ngụ TX.Hòa Thành, Tây Ninh ) xảy ra mâu thuẫn nhóm anh P. (bạn trai chị N.). Liên quan đến bị can Phúc, trước đó, ngày 27.12.2018, tại một quán ăn gia đình thuộc địa phận xã Trường Hòa, TX.Hòa Thành do chị T.N làm chủ,

Trong lúc cự cãi, Triết, Liêm và Phúc đã đánh anh P. bị thương được đưa đi cấp cứu, tỷ lệ tổn thương cơ thể 12%. Sau khi gây án, riêng Phúc đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị truy nã. Sau hơn một năm lẩn trốn, Phúc bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TX.Hòa Thành bắt giữ tại tỉnh Đồng Nai.

Trốn truy nã, thay đổi chỗ ở liên tục

Liên quan đến Tuấn, cùng ngày, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TX.Hòa Thành cũng đã bắt giữ khi bị can này đang trốn truy nã tại xã Long Thành Trung, TX.Hòa Thành. Trước đó, ngày 8.7.2019, anh L.V.T (36 tuổi, ngụ Long Thành Bắc, TX.Hòa Thành) trên đường đi bộ về nhà thì gặp Tuấn. Sau khi dùng lời lẽ đe dọa anh T., Tuấn dùng cây chĩa đâm trúng đùi trái anh T. Thời điểm này, em ruột anh T. phát hiện, can ngăn nên Tuấn bỏ đi. Khuya cùng ngày, khi anh T. đang uống rượu cùng bạn tại khu vực ấp Long Đại, xã Long Thành Bắc, TX.Hòa Thành thì Tuấn tiếp tục đến và dùng hung khí đâm trúng lưng anh T. và đầu người bạn anh T. khiến cả 2 phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi gây án, Tuấn bỏ trốn và thay đổi chỗ ở liên tục để tránh bị công an truy bắt. Qua nắm thông tin, các trinh sát lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TX.Hòa Thành đã bắt giữ Tuấn khi bị can đang lẩn trốn tại xã Long Thành Trung.

Hiện Công an TX.Hòa Thành đang củng cố hồ sơ xử lý đối với cả 2 bị can trốn lệnh truy nã về tội cố ý gây thương tích.