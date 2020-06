Tây Ninh bắt giữ tài xế vận chuyển 5.399 gói thuốc lá lậu tại vùng biên

Ngày 12.6, Công an H.Châu Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Văn Hùng (38 tuổi, ngụ P.Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đề điều tra làm rõ hành vi vận chuyển thuốc lá lậu