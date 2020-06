Tây Ninh: Bắt khẩn cấp con nghiện đột nhập tấn công chủ nhà cướp giật tài sản

Ngày 23.6, Công an huyện Châu Thành , tỉnh Tây Ninh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Huỳnh Thanh Ngọc (38 tuổi, ngụ ấp Bình Lợi, xã Hảo Đước, huyện Châu Thành, Tây Ninh) để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản

Khoảng 3 giờ 30 ngày 21.6, Ngọc đột nhập vào nhà bà P.Đ.T.T (50 tuổi, ngụ xã Hảo Đước, huyện Châu Thành) để trộm cắp tài sản. Ngọc đến phòng ngủ của bà T. để lục tìm tài sản, trộm một điện thoại di động.

Số tang vật được cơ quan công an thu giữ trong quá trình điều tra Ảnh: Giang Phương Phát hiện trộm đột nhập, bà T. truy hô thì bị Ngọc lấy ghế gỗ tấn công. Ngọc giật lấy bông tai vàng 18 k của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Nhận được tin báo xảy ra vụ cướp giật giữa đêm khuya, Công an H.Châu Thành tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ. Công an H.Châu Thành cử các tổ trinh sát phối hợp cùng lực lượng Công an xã Hảo Đước khoanh vùng và rà soát các đối tượng ghi vấn.

Trong số đó, Ngọc là đối tượng nổi lên với nhiều tiền án về trộm cắp tài sản, không có nghề nghiệp ổn định.

Đến 0 giờ 30 ngày 22.6, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Châu Thành bắt giữ Ngọc khi y đang sử dụng ma tuý ở một quán cà phê tại xã Hảo Đước, huyện Châu Thành.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Ngọc thừa nhận hành vi đột nhập, tấn công nạn nhân để cướp giật tài sản. Công an huyện Châu Thành đang tiếp tục khai thác mở rộng điều tra.