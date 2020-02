Tây Ninh: Công an làm việc với nhiều Facebooker thông tin sai sự thật về virus Corona

Ngày 2.2, Phòng An ninh - Chính trị nội bộ, Công an Tây Ninh cho biết đã mời làm việc L.P.N.A (21 tuổi, sinh viên, ngụ tại ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên) về hành vi đăng thông tin sai sự thật về dịch Corona trên mạng xã hội Facebook gây hoang mang trong cộng đồng.

L.P.N.A là chủ tài khoản Facebook “Ngọc Anh Lê” trước đó đã đăng bài viết có nội dung “Thị trấn Tân Biên đã có dịch Corona ”.

Qua làm việc, A. thừa nhận hành vi đăng thông tin sai sự thật về dịch Corona và hối hận vì hành động sai trái của mình. Cơ quan chức năng buộc A. tháo gỡ thông tin trên đồng thời đã nhắc nhở, yêu cầu A. cam kết không được tái phạm.

Cùng ngày, Công an huyện Gò Dầu cũng đã làm việc xử lý 2 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về virus Corona trên trang Facebook cá nhân gây hoang mang dư luận trên địa bàn.

Công an huyện cũng đã yêu cầu các chủ tài khoản gỡ bỏ bài viết, đính chính lại thông tin, cam kết không tái phạm, không đăng tải, chia sẻ bài viết có nội dung sai sự thật.

Theo đó, việc mời làm việc nhiều Facebooker thông tin sai sự thật về virus Corona để tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đồng thời các cơ quan công an đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp này.