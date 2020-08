Tây Ninh: Khởi tố, bắt 3 người tổ chức cho người xuất nhập cảnh trái phép

Ngày 28.8, liên quan đến đường dây tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép , Cơ quan An ninh điều tra Công an Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 3 bị can, gồm: Trịnh Vũ Bảo (33 tuổi, ngụ KP.1, TT.Bến Cầu, H.Bến Cầu), Võ Quang Luân (33 tuổi, ngụ ấp Bình Thuận , xã Phước Bình, TX.Trảng Bàng) và Nguyễn Văn An (35 tuổi, ngụ ấp Phước Dân, xã Phước Chỉ, TX.Trảng Bàng).