Tây Ninh liên tục triệt phá những ổ cờ bạc di động

Sòng tài xỉu di động ở khu vực biên giới

Ngày 18.2, Cơ quan CSĐT Công an H.Tân Biên (Tây Ninh) cho biết đang tạm giữ hình sự 13 đối tượng để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Trước đó, lúc 22 giờ ngày 16.2, Công an H.Tân Biên phối hợp Công an xã Tân Lập và Đồn Biên Phòng Chàng Riệc đột kích vào khuôn viên nhà ông Cao Kỳ Hiệp (36 tuổi, ngụ ấp Tân Khai, xã Tân Lập, H.Tân Biên). Tại đây, cơ quan công an bắt quả tang 17 người đang sát phạt dưới hình thức lắc tài xỉu. Cơ quan công an thu giữ 15 xe mô tô, 21 điện thoại di động và trên 77, 8 triệu đồng cùng nhiều đồ vật liên quan khác. Bước đầu điều tra xác định, sòng tài xỉu này do Hiệp cùng Lâm Thị Đáng Kiều (36 tuổi, ngụ ấp Tân Tây, xã Tân Hưng, H.Tân Châu) đứng ra tổ chức. Hiệp và Kiều sống với nhau như vợ chồng, hàng ngày cùng nhau chuẩn bị manh, chiếu, đồ ăn nước uống để phục vụ cho những con bạc từ các H.Tân Biên và Tân Châu đến tham gia. Địa điểm mà cả 2 tổ chức sòng tài xỉu nằm ở khu vực biên giới xa khu dân cư, nhiều rẫy, vườn cao su vắng người…Sòng tài xỉu hoạt động từ trưa, đến lúc trời tối thì dời về tại nhà của Hiệp tiếp tục hoạt động. Trung bình, mỗi ngày Hiệp và Kiều thu lợi nhờ tổ chức cho các con bạc sát phạt từ 2- 3 triệu đồng. Được biết sòng bạc này mới hoạt động khoảng 1 tuần thì bị công an phát hiện bắt giữ

Lê Văn Thành (trái), Nguyễn Thanh Tuấn tại cơ quan điều tra Ảnh: Giang Phương

Xóa điểm đá gà, số đề, cá độ bóng đá

Cơ quan CSĐT Công an H.Hòa Thành cũng đã tạm giữ hình sự Lê Văn Thành và Nguyễn Thanh Tuấn (cùng 45 tuổi, cùng ngụ ấp Long Mỹ, xã Long Thành Bắc, H.Hòa Thành) để làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Trước đó, trưa 10.2, Công an H.Hòa Thành đã triệt phá tụ điểm đánh bạc trái phép dưới hình thức cá cược đá gà, ghi số đề và cá độ bóng đá tại khu đất trống hẻm số 37 đường Nguyễn Văn Linh (thuộc ấp Long Trung, xã Long Thành Trung, H.Hòa Thành). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 21 đối tượng đang tham gia đánh bạc. Tang vật thu giữ gồm 13 điện thoại di động các loại; 6 xe mô tô và gần 100 triệu đồng… Kết quả điều tra ban đầu xác định, điểm cờ bạc này hoạt động từ khoảng đầu tháng 1.2020 đến nay. Hình thức đánh bạc được tổ chức dưới dạng mua bán số đề, các độ bóng đá và tham gia đá gà được, thua bằng tiền. Số tiền đặt cược mỗi ván từ 2-5 triệu đồng.

Sòng bầu cua trong quán cà phê

Hàng loạt sòng bầu cua ăn tiền tại TP.Tây Ninh cũng đã bị các lực lượng cơ quan công an triệt phá. Cụ thể, ngày 5.2, Công an TP.Tây Ninh bất ngờ tấn công một sòng bầu cua tại tại xã Bình Minh do ông Lê Ngọc Truyền (46 tuổi, ngụ ấp Đồng Cỏ Đỏ, xã Bình Minh, TP.Tây Ninh) tổ chức. Cơ quan công an tạm giữ 6 đối tượng tham gia đánh bạc cùng 30 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật khác.

Trước đó, chiều 4.2, Công an P.Ninh Thạnh (TP.Tây Ninh) cũng đã triệt phá một sòng bầu ăn khác tại một quán cà phê thuộc khu phố Ninh Lợi, P.Ninh Thạnh, thu giữ 35 triệu tiền mặt. Sòng bầu cua này do Nguyễn Thành Quan (26 tuổi, ngụ P.Ninh Thạnh, TP.Tây Ninh) tổ chức. Ngoài ra, Cơ quan công an cũng đã tạm giữ Quan, Nguyễn Thanh Nhờ (35 tuổi, cùng ngụ P.Ninh Thạnh, TP.Tây Ninh), Võ Duy Chinh (41 tuổi, ngụ xã Thạnh Tân, TP.Tây Ninh) và Bùi Minh Công (35 tuổi, ngụ H.Hòa Thành) để điều tra làm rõ hành vi đánh bạc.