Tây Ninh: Một trường hợp F1 dương tính Covid-19 tại TX.Trảng Bàng

Tìm bé trai bán vé số đến nhà bệnh nhân L.T.D Liên quan đến bệnh nhân L.T.D (51 tuổi, ngụ KP.Lộc Du, P.Trảng Bàng, TX.Trảng Bàng, Tây Ninh), Trung tâm y tế TX.Trảng Bàng vừa có thông báo tìm bé bán vé số. Cụ thể, khoảng thời gian từ 17 giờ - 17 giờ 30 phút ngày 1.7, tại địa chỉ nhà số 18 đường Đồng Tiến, KP.Lộc Du, P.Trảng Bàng. Trung tâm y tế TX.Trảng Bàng mời em bé bán vé số (hoặc phụ huynh) có liên quan đến khung giờ và địa điểm trên, khẩn trương thông báo ngay với cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ về y tế. Trước đó, sáng 1.7, bệnh nhân D. từ chợ Bình Điền về Trảng Bàng bằng xe máy, sau đó đến nhà trọ Mỹ Bình 1 thăm bạn là bà L.T.L (hiện bà L. cũng có kết quả dương tính Covid-19). Từ nhà trọ về, bệnh nhân L.T.D nhờ một bé trai bán vé số (không quen biết) đi mua thuốc cảm (không tiếp xúc trực tiếp, khi mua thuốc xong bé trai ném thuốc qua cửa nhà, bệnh nhân lấy tiền thảy ra ngoài trả cho bé).