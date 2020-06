Tây Ninh: Triệt phá sòng tài xỉu 'khủng' trong rừng cao su, bắt 56 con bạc

Qua công tác nghiêp vụ, phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tây Ninh phát hiện một sòng tài xỉu trong rừng cao su quy mô lớn thu hút rất nhiều người từ các tỉnh, thành khác đến sát phạt.

Vào lúc 15 giờ 30 ngày 31.5, tại vườn cao su thuộc ấp Bến Rộng, xã Thạnh Đức, H.Gò Dầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tây Ninh phối hợp phòng Cảnh sát Cơ động và Công an H.Gò Dầu đột kích và bắt quả tang 56 người đang đánh bạc . Công an thu giữ hơn 560 triệu đồng, 44 điện thoại di động, 2 ô tô, 21 xe máy các loại...