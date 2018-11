Tết chưa đến, con buôn 'pháo lậu' đã… hoành hành!

Để “trữ” hàng, các con buôn pháo lậu năm nay có vẻ như đã “ra quân” sớm hơn mọi năm, bởi vụ buôn pháo lậu sớm nhất được ghi nhận vào ngày 2.10 trên QL 9 (đoạn qua xã Cam Thành, H.Cam Lộ).

[VIDEO] Lái Fortuner lên biên giới chở pháo lậu về miền xuôi

tin liên quan Gần 50 kg pháo trong cabin xe chở hoa quả

Khi đó, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Trạm CSGT Đakrông (Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Trị) đã cho dừng xe ô tô BS 73H - 0395 đang lưu thông hướng Lao Bảo - Đông Hà và phát hiện trên xe có chứa 3 bao ni lông, bên trong có chứa 72 hộp pháo hoa các loại có trọng lượng hơn 90 kg.

Hai nghi phạm ở trên xe là Nguyễn Văn Bắc (35 tuổi) và Phan Văn Thuần (25 tuổi, cùng trú H.Lệ Thủy, Quảng Bình) khai nhận đã mua số pháo hoa nói trên của một người khác H.Cam Lộ và vận chuyển ra Quảng Bình cất giấu, chờ gần Tết sẽ tiêu thụ.

Không chỉ 2 tuyến cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (H.Hướng Hóa) và La Lay (H.Đakrông) của Quảng Trị mới nhức nhối pháo lậu mà tại Quảng Bình, tình trạng này cũng nổi cộm. Được biết, chỉ trong một thời gian ngắn, công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện nhiều vụ vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo hoa.

[VIDEO] Lắp biển số giả, chở pháo lậu lúc rạng sáng...vẫn bị tóm

Đơn cử vụ tối 7.11, ở xã Bắc Trạch, H.Bố Trạch, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện 2 đối tượng là Nguyễn Tiến Quốc (22 tuổi, ở xã Hưng Thủy, H.Lệ Thủy) và Nguyễn Văn Tường (36 tuổi, ở xã Bắc Trạch) đang tiến hành mua bán 293 hộp pháo hoa các loại có nhiều lõi và pháo ống đơn với tổng khối lượng 368,7 kg. Qua đấu tranh khai thác ban đầu, Quốc khai đã sử dụng xe tải BS 73C - 060.56 vào tỉnh Quảng Trị mua pháo chở ra Quảng Bình bán lại cho Tường.

ẢNH: N.PHÚC - T.Q.NAM Tang vật pháo lậu bị phát hiện tại Quảng Trị và Quảng Bình

Trước đó, ngày 4.11, Công an H.Quảng Trạch phát hiện Tưởng Ngọc Kường (19 tuổi, ở thôn Phúc Kiều, xã Quảng Tùng) điều khiển xe máy mang BS 73E1 - 353.58 chở 18 hộp pháo; Kường khai nhận mua số pháo đó từ một tài xế xe tải đường dài mang về cất giấu để bán kiếm lời. Xác minh mở rộng, công an huyện làm rõ thêm 2 đối tượng là Tưởng Văn Mẽo (19 tuổi) và Tưởng Quốc Việt (22 tuổi, cùng ở thôn Phúc Kiều) đang tàng trữ 18 hộp pháo trái phép. Tại H.Tuyên Hóa, ngày 31.10, trên QL12A, đoạn qua xã Đức Hóa, Công an huyện phát hiện Phan Xuân Hải (35 tuổi, ở thôn Đồng Lâm, xã Đức Hóa) điều khiển xe máy BS 73K1 - 007.02 chở 10 hộp pháo hoa trái phép để sử dụng trong dịp tết sắp tới.

[VIDEO] Lái xe máy "mù" biển số chở 80 kg pháo hoa lậu

Gắn biển số giả chở pháo lậu

Trực tiếp chặn bắt vụ vận chuyển nói trên, trung tá Nguyễn Hữu Thủy (Trạm trưởng trạm CSGT Đakrông) tỏ ra khá bất ngờ vì cho rằng thường thì đến sát Tết các nhóm buôn pháo lậu mới bắt đầu hoạt động. Không những đi buôn “sớm”, mà con buôn pháo lậu còn ra rất nhiều chiêu để trốn tránh cơ quan chức năng, phổ biến nhất là việc sử dụng phương tiện không có biển số hoặc đeo biển số giả để chở pháo.

Như vụ ngày 29.10, Biên phòng Quảng Trị đã phát hiện Nguyễn Danh Đông (39 tuổi, trú tại thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp, H.Hướng Hóa) điều khiển môtô không biển số có dấu hiệu nghi vấn tại khu vực thuộc khóm Xuân Phước (TT.Lao Bảo, H.Hướng Hóa) nên kiểm tra và phát hiện trên xe có 4 hộp giấy cạc tông bên trong chứa tổng cộng 80 kg pháo hoa.

ẢNH: NGUYỄN PHÚC Người và tang vật của vụ vận chuyển chở 216 hộp pháo hoa bị biên phòng Quảng Trị bắt hôm 10.11

[VIDEO] Mới đầu tháng 10 đã buôn pháo lậu… trữ Tết

Tiếp đó, rạng sáng 9.11, Đội cảnh sát Kinh tế (Công an H.Hướng Hóa) phát hiện ô tô BS 73A - 041.33 lưu thông trên QL9, theo hướng Đông Hà - Lao Bảo. Khi đến địa phận giáp ranh huyện Hướng Hóa - Đakrông, ô tô nói trên dừng lại bên đường, lắp biển số giả 74A - 073.19. Quá trình phục kích, lực lượng chức năng tóm gọn vụ vận chuyển 19 bao gai, bên trong chứa 282 hộp pháo hoa do Trung Quốc sản xuất với tổng trọng lượng 380 kg.

Gần nhất, lúc 21 giờ 30 phút đêm 10.11, trên QL 9 đoạn qua thôn Klu (xã Đakrông, H.Đakrông), lực lượng liên ngành Biên phòng - Công an đã phát hiện xe ô tô BS 74A - 081.61 chở 216 hộp pháo hoa (loại 36 ống/hộp), tổng trọng lượng 264 kg.

Một cán bộ công an cho biết, càng về cuối năm, việc mua bán vận chuyển pháo càng phức tạp vì thế lực lượng được yêu cầu tăng cường nắm bắt tình hình, phát hiện và xử lý nghiêm. Hiện, có rất nhiều lực lượng (Biên phòng, Hải quan, Công an) tại Quảng Bình, Quảng Trị đang cùng làm nhiệm vụ chống hàng lậu dọc tuyến biên giới.

Thượng tá Trần Xuân Lạn, Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị, cho biết từ nay cho đến Tết nguyên đán là khoảng thời gian cao điểm chống pháo lậu của đơn vị. Cũng theo thượng tá Lạn, ngoài thường xuyên tuần tra kiểm soát cơ động dọc tuyến, không loại trừ khả năng Biên phòng Quảng Trị sẽ lập chốt cố định tại khu vực Làng Vây và 1 số địa điểm khác để chặn pháo lậu tuồn về xuôi.