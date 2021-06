Thái Nguyên: Phát hiện ‘lò’ tái chế găng tay y tế để tuồn ra thị trường

Ngày 9.6, Công an tỉnh Thái Nguyên đã thông tin về vụ phát hiện cơ sở tái chế găng tay y tế đã qua sử dụng để tuồn ra thị trường.

Khoảng 15 giờ 30 ngày 8.6, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì, phối hợp với Công an H.Phú Bình và Công an xã Tân Khánh (H.Phú Bình, Thái Nguyên) tiến hành kiểm tra nhà ông Vũ Văn Hưng (42 tuổi, trú tại xóm Kê, xã Tân Khánh) có hoạt động thu gom, tập kết rác thải