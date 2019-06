Tham gia tổ chức khủng bố, Trần Công Khải bị phạt 8 năm tù

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Trần Công Khải là đặc biệt nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến sự tồn tại và vững mạnh của chính quyền nhân dân và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngoài ra, theo tòa, bị cáo Trần Công Khải từng là luật sư, là công chứng viên, thể hiện bị cáo là người am hiểu về pháp luật, chính trị xã hội, và bị cáo biết rõ mục đích của tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” nhưng vẫn tham gia.

Tại phiên tòa, bị cáo Khải thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết do con gái bị bệnh tim bẩm sinh nên đã tham gia tổ chức này vì hy vọng rằng sẽ được tổ chức giúp đỡ chữa bệnh cho con gái.

Tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” đã bị Bộ Công an chỉ rõ là tổ chức khủng bố , căn cứ vào pháp luật Việt Nam và quốc tế . Dù Bộ Công an đã thông tin rõ ràng về những đối tượng cầm đầu, hành vi, thủ đoạn và những hoạt động khủng bố, chống phá của tổ chức này đối với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tuy nhiên nhiều người do có tư tưởng bất mãn, lại thường xuyên tiếp xúc với những thông tin xấu độc trên mạng xã hội, internet nên vẫn tham gia sau khi bị các đối tượng tiếp xúc, lôi kéo.