Thảm họa cháy chung cư Carina Plaza làm 13 người chết: Chắc chắn có khởi tố bị can!

Tại cuộc họp báo, lần đầu tiên CQĐT thông báo khá chi tiết về kết qua điều tra ban đầu vụ cháy chung cư (CC) Carina Plaza (Q.8). Theo đó, qua hệ thống camera, CQĐT xác định lửa xuất phát từ một chiếc xe máy hiệu Attila Victoria ở lô số 6, tầng hầm block A và không có yếu tố phá hoại; vì tính từ thời điểm cháy cho đến 13 phút 18 giây sau không thấy bóng dáng người nào xuất hiện ở khu vực này, kể cả lực lượng PCCC tại CC. “Nếu phát hiện ra lửa cháy từ đầu, chỉ cần một bình chữa cháy nhỏ thôi cũng có thể khắc phục, không để xảy ra hậu quả lớn như vậy”, đại tá Thông nói.

Lý giải vì sao CC có cầu thang thoát hiểm và cửa chống hỏa hoạn mà vẫn để khói tràn lên, đại tá Thông cho biết khi khám nghiệm hiện trường thấy các cửa thoát hiểm đều mở. Khả năng cư dân tự mở để đi lại nhằm tiết kiệm dịch vụ (tiền thang máy - PV), mở để lấy khí cho thông thoáng. “Việc mở cửa này đã phát sinh hậu quả. Nếu như các cửa này đều đóng thì dù có cháy ở tầng hầm cũng không ảnh hưởng đến các tầng trên. Đây cũng là bài học về quản lý CC”, ông Thông nói.

Chủ đầu tư từ chối làm việc với CQĐT

Cũng theo ông Thông, khi xảy ra cháy, hệ thống báo cháy tự động có âm thanh, hệ thống phun nước chữa cháy tự động, hệ thống máy bơm bù áp bơm nước lên tầng cao nhất đều không hoạt động. CC cũng không có hệ thống báo cháy thủ công như dùng kẻng hay loa để báo cho cư dân biết, thoát nạn. “Ở CC có bộ phận bảo vệ và bộ phận trực về an ninh phòng cháy. Đau ở chỗ nếu như có người trực mà phát hiện tia lửa từ đầu thì chắc chắn không có chuyện gì xảy ra”, ông Thông nói và cho biết vì vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ngày 26.3 cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án để tiến hành điều tra. Cơ quan CSĐT xác định chủ đầu tư CC Carina là Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất Hùng Thanh, có trụ sở ở block B CC Carina. Công ty Hùng Thanh ký hợp đồng dịch vụ với Công ty cổ phần dịch vụ địa ốc Sài Gòn để lập ban quản lý điều hành CC. Từ khi thành lập cho đến khi xảy ra cháy, ban quản lý có 3 lần thay đổi trưởng ban. Công ty cổ phần dịch vụ địa ốc Sài Gòn cũng ký với Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Gia Khang để làm dịch vụ giữ xe và bảo vệ.

Sau vụ cháy, cơ quan CSĐT đã gửi giấy triệu tập giám đốc Công ty Hùng Thanh là ông Nguyễn Văn Tùng, nhưng ngày 25.3 ông Tùng nhập Bệnh viện Triều An, sau đó không đến làm việc. Sáng 29.3, cơ quan CSĐT nhận được thông tin là ông Tùng từ chối làm việc với cơ quan CSĐT vì lý do sức khỏe. “Cơ quan CSĐT cần có thêm thời gian, cần phải thu thập tài liệu, chứng cứ để xác định, làm rõ sai phạm. Nhưng một điều chắc chắn rằng vụ án này phải có bị can và sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật”, đại tá Thông khẳng định.

Chưa công khai CC vi phạm PCCC vì sợ dân lo ?

Cũng tại cuộc họp báo, dù nhiều lần phóng viên đề nghị nhưng ông Võ Văn Hoan, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn UBND TP.HCM, lẫn lãnh đạo Cảnh sát PCCC TP không cung cấp địa chỉ những CC chưa hoàn thiện hệ thống PCCC đã cho người dân vào ở.

Ông Hoan cho biết sau vụ cháy CC Carina Plaza, UBND TP ban hành chỉ thị về PCCC tại các CC, nhà cao tầng, phân định rất rõ từng trách nhiệm cụ thể của các cơ quan. Chỉ thị mới có những nội dung cần phải công khai: Phân loại CC an toàn, kém an toàn, không an toàn; tổng rà soát các CC, đưa ra các tiêu chí về CC an toàn, sau đó đối chiếu với tiêu chí để công bố cho người dân; sổ tay an toàn PCCC; kỹ năng ứng phó sự cố, cách xử lý khi có cháy, các quy định về PCCC phát đến từng hộ dân trong CC; quy chế phối hợp để quản lý, vận hành PCCC... Đáng chú ý, chỉ thị nêu chủ đầu tư nào không đảm bảo an toàn PCCC sẽ bị đình chỉ hoạt động, công khai sai phạm trên báo chí. Ngày 30.3, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thanh Phong sẽ chủ trì cuộc họp để triển khai chỉ thị này nhằm bảo đảm an toàn cho CC, nhà cao tầng trong thời gian tới.

Dù chỉ thị của UBND TP khẳng định công khai CC sai phạm PCCC, nhưng đại tá Nguyễn Văn Băng, Phó giám đốc Cảnh sát PCCC TP, sau khi cho biết TP có 7 CC đã cho dân vào ở dù chưa hoàn thiện hệ thống PCCC đã từ chối cung cấp danh sách cụ thể. Trước đề nghị của phóng viên, ông Hoan cũng từ chối cung cấp thông tin về 7 CC. Lý do, việc công bố CC an toàn PCCC hay không đều phải qua rà soát kỹ càng, có lộ trình, nếu làm vội vàng sẽ ảnh hưởng tâm lý người dân. “Hôm nay danh sách đã có nhưng tạm thời chưa bàn vì nếu công bố mà chưa kịp chuẩn bị, thích ứng thì sẽ bất lợi cho tình hình chung của TP. Xin các bạn phóng viên hết sức thông cảm. Chúng ta sẽ có cách công khai và công bố các CC trên phương tiện thông tin đại chúng”, ông Hoan nói.

Sau cuộc họp, trước câu hỏi của PV Thanh Niên nếu chậm công bố mà CC chưa bảo đảm điều kiện PCCC có sự cố thì ai chịu trách nhiệm, ông Hoan chỉ nói “cần có thời gian vì cơ quan chức năng đang làm và sẽ công bố đồng loạt số CC chưa bảo đảm điều kiện PCCC”.