Thảm nạn ở vùng cao Quảng Nam: Ám ảnh Trà Leng

Sạt lở đất ở H.Phước Sơn: Vẫn còn 6 nạn nhân mất tích Chiều 30.10, các lực lượng tăng cường vẫn đang nỗ lực khơi thông những điểm sạt lở, mở đường vào 3 xã bị cô lập gồm: Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc (H.Phước Sơn, Quảng Nam). Ngày 29.10, sau một đêm nỗ lực, đường ĐH1 từ xã Phước Chánh đến Phước Kim đã thông tuyến tới cầu Xà Oai. Tuy nhiên, từ cầu Xà Oai đi vào Phước Lộc còn tới 50 km và có nhiều điểm sạt lở rất nghiêm trọng; 2 đường tiếp cận đến xã đều bị chia cắt do lũ quét. Hiện 6 trong tổng số 11 nạn nhân vụ sạt lở đất tại địa bàn thôn 3, xã Phước Lộc vẫn đang mất tích. Trước đó, tối 29.10, lực lượng CHCN tại chỗ đã tìm thấy 5 thi thể. Chiều 30.10, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã ký văn bản trình Thủ tướng Chính phủ , Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Sư đoàn phòng không 372 về việc hỗ trợ tiếp tế lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cho các hộ dân tại 2 xã Phước Lộc, Phước Thành (H.Phước Sơn) bằng đường không kịp thời trước khi bão số 10 sắp đến. Sau bão số 9, do bị sạt lở núi trên địa bàn H.Phước Sơn nên đã chia cắt giao thông, gây cô lập khoảng 3.000 hộ dân tại 2 xã Phước Lộc, Phước Thành từ ngày 28.10 đến nay. Do đoạn đường để di chuyển từ trung tâm huyện đến 2 địa phương này khá xa (trên 50 km), bị chia cắt bởi các điểm sông, suối và sạt lở đất rất phức tạp. Mạnh Cường