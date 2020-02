Thẩm phán và thư ký TAND TX.Sơn Tây bị khởi tố vì nhận hối lộ

Hiện Công an phường Phú Hòa (Thủ Dầu Một, Bình Dương) đang tiến hành lấy lời khai, tiến hành các thủ tục bàn giao Thạch Đạt, nghi can chủ mưu vụ "hiệp sĩ" giả danh công an cướp sóng bạc, cho Công an tỉnh Sóc Trăng.