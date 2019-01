Thăng hàm đại tướng cho ông Tô Lâm và ông Lương Cường

Sáng 29.1, Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước thăng cấp bậc hàm, quân hàm từ thượng tướng lên đại tướng đối với hai sĩ quan cao cấp của công an và quân đội đã được tổ chức trang trọng tại Phủ Chủ tịch.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng , Bí thư Quân ủy T.Ư, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang chủ trì buổi lễ. Cùng dự có ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư; đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh văn phòng T.Ư; ông Phan Đình Trạc, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Nội chính T.Ư...

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trao Quyết định thăng cấp bậc hàm từ thượng tướng lên đại tướng đối với ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công a n; thăng quân hàm từ thượng tướng lên đại tướng đối với ông Lương Cường , Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân VN.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đặc biệt chúc mừng hai sĩ quan cao cấp vinh dự được thăng quân hàm dịp này. Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó quân đội nhân dân và công an nhân dân là lực lượng nòng cốt, đòi hỏi lực lượng vũ trang phải luôn luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; thực sự đoàn kết, thống nhất, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp tuyệt đối về mọi mặt của Đảng.