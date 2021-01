Thăng hàm thượng tướng cho Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn

Chiều 23.1, tại Phủ chủ tịch, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng , Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang, đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ trung tướng lên thượng tướng đối với Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn.

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn (60 tuổi, ở H.Hòa Vang, Đà Nẵng ) nguyên là Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng. Năm 2015, ông Sơn được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Bộ Công an. Đến cuối năm 2016, ông Sơn được Thủ tướng ký quyết định bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an

Trước đó, ngày 21.1, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đại tướng Tô Lâm đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm cho 6 sĩ quan cao cấp của lực lượng công an nhân dân. Theo đó, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc được thăng cấp bậc hàm từ thiếu tướng lên trung tướng. Đại tá Nguyễn Văn Long, Cục trưởng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, được thăng cấp lên thiếu tướng. Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, và thiếu tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, cùng được thăng hàm trung tướng.