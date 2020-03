Thanh Hóa: Bắt nguyên giám đốc bệnh viện huyện Quan Hóa về tội nhận hối lộ

Sáng 2.3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 cán bộ ngành y tế tỉnh này để điều tra về tội nhận hối lộ.

Các bị can bị bắt giữ, gồm: Hà Văn Tần (47 tuổi, ngụ tại thị trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa), Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quan Sơn (nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Quan Hóa); Tào Ngọc Mão (53 tuổi, ngụ tại thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa), Trưởng phòng Tổ chức hành chính Bệnh viện đa khoa huyện Quan Hóa.

Cả hai bị can trên bị bắt giữ ngày 29.2 và bị tạm giam trong thời gian 3 tháng để điều tra về tội nhận hối lộ.

Trước đó, năm 2019, một lãnh đạo Bệnh viện đa khoa huyện Qua Hóa (hiện đã nghỉ hưu) làm đơn tố cáo ông Hà Văn Tần (lúc đó là Giám đốc bệnh viện đa khoa huyện Quan Hóa) và ông Tào Ngọc Mão đã cấu kết với nhau nhận hàng trăm triệu đồng của nhiều y tá, điều dưỡng (theo dạng hợp đồng lao động) đang làm việc tại Bệnh viện đa khoa huyện Quan Hóa, để “chạy” vào biên chế.

Cũng theo đơn tố cáo, việc nhận tiền để “chạy” biên chế diễn ra vào năm 2018. Khi đó, mỗi y tá, điều dưỡng phải đưa cho ông Tần và ông Mão 50 triệu đồng/người. Cá biệt, có những trường hợp nộp hàng trăm triệu đồng. Tổng số người “chạy” biên chế là gần 20 người. Hiện số tiền nhận hối lộ và số người đưa hối lộ cụ thể chưa được cơ quan công an cung cấp.

Sao khi có đơn tố cáo, các đơn vị chức năng tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc thanh tra và phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm, nên chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.