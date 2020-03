Thanh Hóa hoàn thành việc điều động công an chính quy về các xã

Ngày 2 8.3 , thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa hoàn thành việc điều động, bổ nhiệm, bố trí công an chính quy đến đảm nhiệm các chức danh công an xã và thị trấn theo chỉ đạo của Bộ Công an và đề án của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, từ ngày 1.11.2019 đến ngày 26.3, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện 3 đợt điều động, bổ nhiệm và bố trí tổng cộng 955 cán bộ công an chính quy đến đảm nhiệm các vị trí công tác ở 525 xã và thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung (thứ 3 từ trái qua phải), Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, thăm và tặng quà công an chính quy về công tác tại xã Thành Lâm, huyện Bá Thước Ảnh Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 559 xã, phường, thị trấn. Trong đó, 34 phường đã có công an chính quy (trước khi thực hiện đề án), số còn lại là 525 xã và thị trấn nay cũng đã được bố trí công an chính quy. Như vậy, đến ngày 28.3, 100% đơn vị cấp xã ở Thanh Hóa đã có công an chính quy về công tác.

Theo đánh giá của Công an tỉnh Thanh Hóa, bước đầu lực lượng công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an cấp xã đã phát huy hiệu quả. Chỉ trong thời gian ngắn, nhưng nhiều vụ án, vụ việc nổi cộm, nhiều “ điểm nóng” về an ninh trật tự đã được lực lượng công an cấp xã xử lý triệt để.

Điển hình về các vụ án được công an chính quy cấp xã xử lý trong thời gian qua, như: Công an thị trấn Vĩnh Lộc (huyện Vĩnh Lộc) phát hiện và xử lý 4 vụ việc liên quan đến sử dụng trái phép ma túy, cướp tài sản, trộm cắp tài sản, phá hoại tài sản; Công an thị trấn Hồi Xuân (huyện Quan Hóa) bắt quả tang 1 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy; Công an xã Đông Quang (huyện Đông Sơn) bắt 1 đối tượng trốn truy nã và Công an xã Xuân Thiên (huyện Thọ Xuân) bắt 1 nghi phạm buôn bán ma túy…

Cán bộ công an chính quy được điều động về xã đang hướng dẫn người dân Thanh Hóa làm các thủ tục hành chính liên quan đến an ninh, trật tự Ảnh Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Cũng theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trong 955 cán bộ được điều động, có 525 người được bổ nhiệm làm trưởng công an xã, thị trấn; số còn lại đảm nhiệm các chức danh phó trưởng công an hoặc công an viên. Việc lựa chọn nhân sự cho các chức danh trưởng, phó công an xã, thị trấn và công an viên được Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cùng thảo luận, lựa chọn công khai, minh bạch theo đúng tiêu chuẩn cán bộ.

Trước khi được điều động về xã, thị trấn công tác, các cán bộ công an cũng đã được trang bị thêm kiến thức về chính trị, pháp luật và nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, kỹ năng vận động quần chúng và xử lý các tình huống đột xuất; được trang bị mỗi người một bộ tài liệu nghiệp vụ, mẫu quy chế hoạt động của công an cấp xã…

Đáng chú ý, đa phần những cán bộ về xã, thị trấn công tác đều xa nhà, xa gia đình, nên khi về nhận công tác, đã được chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện về chỗ ăn, nghỉ. Đồng thời, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng báo cáo Bộ Công an xin được trang cấp vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật tư và xây dựng phương án đầu tư, cải tạo nơi ở, nơi làm việc cho công an xã, thị trấn với tổng kinh phí dự kiến 8,5 tỉ đồng.