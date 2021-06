Thanh Hóa: Xưng là công an 'mật' để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 11.6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 10.6, Công an TT.Hồi Xuân (H.Quan Hóa, Thanh Hóa) đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Văn Tùng (43 tuổi, ngụ xã Tượng Văn, H.Nông Cống, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an TT.Hồi Xuân nhận được tin báo của anh L.T.T (ngụ TT.Hồi Xuân, H.Quan Hóa) về việc anh này bị Nguyễn Văn Tùng xưng là công an "mật" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nhận được tin, Công an TT.Quan Hóa đã tiến hành điều tra. Đến ngày 10.6, khi phát hiện Tùng bắt xe khách đi từ TT.Hồi Xuân - TP.Thanh Hóa, lực lượng của Công an TT.Hồi Xuân đã tổ chức bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Nguyễn Văn Tùng tại cơ quan công an ẢNH CÔNG AN THANH HÓA CUNG CẤP

Tại cơ quan công an, Tùng khai nhận dù không phải là cán bộ công an, không có các mối quan hệ để xin việc làm, nhưng đã tự xưng là công an "mật " và có nhiều mối quan hệ có thể xin việc cho người dân vào làm việc ở Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (TX.Nghi Sơn, Thanh Hóa).

Tin lời Tùng, anh T. đã chuyển số tiền 12,7 triệu đồng cho Tùng để nhờ xin vào làm việc ở Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền mới biết mình bị lừa, nên anh T. làm đơn tố giác.

Cũng theo Công an tỉnh Thanh Hóa, bằng các thủ đoạn trên, Tùng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Hiện, Công an TT.Hồi Xuân đã bàn giao hồ sơ và nghi phạm Tùng cho Công an H.Quan Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.