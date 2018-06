Thanh niên 30 tuổi bị bắn phủ nhận là 'phi công' của cụ bà 70 tuổi

Khởi tố, bắt tạm giam 2 nghi phạm Ngày 7.6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Lê Đăng Quang (25 tuổi) và Hồ Thanh Nhân (22 tuổi) để điều tra về hành vi giết người. Hai nghi phạm nói trên được xác định có liên quan trong vụ án dùng súng bắn anh N.T.P (30 tuổi) trên đường 27 P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú vào khuya 14.3. Liên quan đến vụ án này, công an đã triệu tập bà H.T.T.H (70 tuổi) để làm rõ. Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 21 giờ 45 ngày 14.3, anh P. đi làm về trước cửa nhà (P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú) thì bị một người lạ mặt đi xe máy hiệu Nouvo chạy đến, đứng phía sau và bất ngờ rút súng bắn về phía nạn nhân. Anh P. trúng đạn và gục xuống đất, hung thủ rồ ga bỏ chạy. Nhận tin báo Công an Q.Tân Phú có mặt tại hiện trường và đưa anh P. đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân Dân 115. Qua giám định, anh P. bị thương tích 36%. Công an Q.Tân Phú nhanh chóng vào cuộc điều tra. Ngày 19.3, Công an đã bắt được Quang, người dùng súng bắn anh P. Qua đấu tranh, Quang khai nhận được Nhân thuê với giá 300 triệu đồng để bắn anh P., công an đã bắt Nhân.