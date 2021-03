Thanh niên bị truy sát trong đêm ở Nam Định là do ghen tuông

Theo Công an tỉnh Nam Định , khoảng 21 gờ ngày 14.3, tại khu vực ngã tư cầu Điện Biên (thuộc tổ dân phố Đình Cựu, TT.Cổ Lễ, H.Trực Ninh) xảy ra vụ xô xát, đánh nhau giữa nhóm đối tượng đến từ TP.Nam Định gồm: Lê Tuấn Anh (32 tuổi, ở P.Lộc Hạ, TP.Nam Định), Phạm Tiến Đạt (35 tuổi, ở TT.Liễu Đề, H.Nghĩa Hưng), Nguyễn Văn Việt (36 tuổi, ở xã Hoàng Nam, H.Nghĩa Hưng), Trần Quang Anh (23 tuổi, ở xã Nam Phong, TP.Nam Định), Đoàn Văn Phiên (tức Bính Cáo, 25 tuổi, ở xã Nam Giang, H.Nam Trực), Nguyễn Toại Anh (28 tuổi, ở xã Hải Châu, H.Hải Hậu) và một số đối tượng cùng trú tại H.Trực Ninh gồm: Lương Minh Đức (54 tuổi), Phạm Thế Lực (44 tuổi) cùng ở TT. Cổ Lễ; Vũ Văn Độ (tức Am, 29 tuổi), Lê Huy Dân (35 tuổi), Vũ Minh Hiếu (27 tuổi), Nguyễn Văn Thuận (32 tuổi) cùng ở xã Liêm Hải; Trần Tất An (53 tuổi, ở xã Trung Đông) và Ninh Ngọc Duy (26 tuổi, ở xã Việt Hùng).