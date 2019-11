Thanh niên Hải Phòng dàn trận đánh nhau vì cùng thích một cô gái

Ngày 26.11, Công an thành phố Hải Phòng đã thông tin về vụ hàng chục thanh niên cầm hung khí đánh nhau ở phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một clip ghi cảnh hai nhóm thanh niên cầm hung khí, hò hét đuổi đánh nhau. Theo Công an Hải Phòng, vụ việc trong clip xảy ra vào lúc 21 giờ 15 ngày 21.11 tại cổng chợ Quán Toan, quận Hồng Bàng.

Thời điểm đó, Công an phường Quán Toan cũng nhận được tin báo của nhân dân về vụ việc nên đã triển khai lực lượng ngăn chặn, trấn áp. Khi phát hiện sự có mặt của lực lượng công an, hai nhóm thanh niên nói trên đã bỏ chạy. Lực lượng công an đuổi theo đến Khu đô thị Long Sơn, Quán Toan thì bắt được 5 người cùng một số hung khí.

Theo Công an quận Hồng Bàng nguyên nhân vụ việc ban đầu bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa Nguyễn Minh Duy (16 tuổi, trú tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng) và Mai Nhân Đạt (18 tuổi, trú tại thôn Cách Thượng, xã Nam Sơn, huyện An Dương). Cả hai cùng thích một cô gái tên H. nên đã lên Facebook để nói xấu nhau rồi hẹn ra khu đô thị Quán Toan để “nói chuyện”.

Khoảng 19 giờ 30 ngày 21.11, Đạt cùng 9 thanh niên khác (tuổi từ 13 đến 25) đến Khu đô thị Quán Toan đợi nhóm của Duy. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Duy cùng 10 thanh thiếu niên (tuổi từ 14 đến 17) khác mang theo 1 ống kim loại bẹp đầu, 4 đoạn gậy gỗ đến gặp nhóm đối thủ. Khi đến nơi, Duy một mình đi vào quán gặp Đạt nói chuyện. Tại đây, Duy ra tay đánh Đạt nhưng đối phương né được. Đạt cũng vớ cốc ném Duy nhưng không trúng. Thấy vậy, nhóm của Duy từ ngoài xông vào, hai bên dàn trận đánh nhau, sau đó nhóm của Đạt thất thế, bỏ chạy. Nhóm của Duy lên xe máy đuổi theo thì bị lực lượng Công an phường Quán Toan truy bắt, đưa về trụ sở.