Thanh niên 'ngáo đá' hai tay hai dao đuổi người đi đường ở Ninh Bình

Chiều ngày 17.9, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cảnh sát 113 Công an tỉnh Ninh Bình vừa bàn giao cho Công an phường Ninh Phong (thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) xử lý vụ nam thanh niên “ ngáo đá ” cầm 2 con dao đuổi theo người đi đường.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 16.9, người dân khu phố An Hòa, phường Ninh Phong hoảng sợ vì một nam thanh niên hai tay cầm 2 con dao chạy đến trước cửa nhà nhiều hộ dân la hét và đuổi theo hăm dọa người đi đường

Thông tin này đã được báo cho lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Ninh Bình. Sau đó, 4 cán bộ công an đã có mặt để thuyết phục nam thanh niên buông bỏ dao nhưng không được. Để tránh gây nguy hiểm cho người dân, các cảnh sát 113 đã khống chế nam thanh niên, thu giữ 2 con dao và đưa đối tượng về trụ sở Công an phường Ninh Phong để xử lý.

Công an đã xác định đối tượng là Hà Văn Hồng (29 tuổi, ngụ tại xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An). Hồng khai nhận, sáng ngày 16.9, đã sử dụng ma túy dạng đá ở thành phố Hải Phòng. Đến hơn 16 giờ cùng ngày thì bắt xe từ Hải Phòng để về quê tại Nghệ An.

Khi xe khách đi đến địa phận phường Ninh Phong thì dừng lại cho khách nghỉ ăn cơm. Bất ngờ, Hồng bị ảo giác và thấy như có người đang đuổi đánh mình, nên chạy vào một nhà dân bên đường lấy 2 con dao và gây ra vụ náo loạn.