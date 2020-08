Thành phố lớn 'lách' cơ chế

Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 7.8.2020 gồm: Địa phương đối mặt thiếu máy móc, sinh phẩm chống dịch; Đội quân thầm lặng truy vết Covid-19 ; Việt Nam phản đối việc Trung Quốc đưa tàu chiến, máy bay đến Trường Sa...

Công an TP.Tây Ninh bắt quả tang Lê Như Anh đang có hành vi tàng trữ 6 súng bút, 32 viên đạn, 1 thanh kiếm tự chế.

Các cán bộ phường xã, chiến sĩ công an, y tế dự phòng địa phương với những bữa cơm không kịp ăn, đêm không kịp ngủ để tham gia truy vết, cách ly, dập dịch Covid -19.

Công an tỉnh An Giang bắt 13 nghi can mua bán vũ khí, ma túy quân dụng và công cụ hỗ trợ.