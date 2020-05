Thanh tra Chính phủ sẽ đối thoại với người dân Thủ Thiêm vào cuối tháng 5

Tại buổi tiếp xúc cử tri của Tổ Đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị số 7 với cử tri Q.2 vào ngày 11.5, ông Nguyễn Phước Hưng, Chủ tịch UBND Q.2, cho biết buổi đối thoại của Thanh tra Chính phủ với người dân khiếu nại cho rằng 5 khu phố thuộc 3 phường (Bình An, Bình Khánh và An Khánh, Q.2) nằm ngoài ranh Khu đô thị mới Thủ Thiêm lẽ ra thực hiện sau Tết Nguyên đán , nhưng do dịch bệnh và thực hiện giãn cách xã hội , nên chưa thể thực hiện được.

Do đó, dự kiến cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6, Thanh tra Chính phủ sẽ đối thoại với người dân khiếu nại về vấn đế nói trên.

Đối với việc sáp nhập một số phường ở Q.2, ông Hưng cho biết việc sáp nhập phường là thực hiện theo nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ đối với những phường có diện tích và dân số dưới 50% tiêu chuẩn.

Qua rà soát, Q.2 có 4 phường chưa đạt gồm các phường Bình Khánh, Bình An, An Khánh và Thủ Thiêm, đây là các phường bị giải tỏa để thực hiện Khu đô thị mới Thủ Thiêm nên số lượng dân cư không đảm bảo. Dự kiến, TP.HCM sẽ sáp nhập phường Thủ Thiêm với phường An Khánh, phường Bình Khánh với phường Bình An.

Ông Nguyễn Phước Hưng cho biết phương án này đang đợi Quốc hội thông qua nhưng theo quy định vẫn phải lấy ý kiến cử tri trước khi thực hiện. "Chính quyền sẽ tạo mọi điều kiện để giảm bớt khó khăn, phiền hà của người dân khi điều chỉnh giấy tờ", ông Hưng khẳng định.