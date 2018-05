Thanh tra toàn diện khu đất có khiếu kiện kéo dài tại P.Hiệp Thành, Q.12

Theo báo cáo của Thanh tra Q.12, trước năm 1975, khu đất trên thuộc một phần trường bắn Quang Trung. Từ năm 1975 đến nay, khu đất có quá trình sử dụng đất và chia làm ba phần, cụ thể: Phần đất do Nhà nước giao HTX xã Hiệp Thành quản lý có diện tích khoảng 156.700 m2. Năm 1986, HTX Hiệp Thành thỏa thuận cho Trung tâm Sâm Việt Nam mượn khoảng 80.000 m2. Đến năm 1998, UBND TP thu hồi phần đất phần đất HTX cho trung tâm Sâm mượn, giao cho Q.12 quản lý. Năm 2005, UBND Q.12 sử dụng một phần diện tích khoảng 400 m2 bố trí hoán đổi cho 4 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án nâng cấp mở rộng đường Dương Thị Mười. Năm 2011. UBND Q.12 sử dụng khoảng 6.000 m2 xây dựng Trung tâm Y tế dự phòng. Hiện UBND Q.12, đang triển khai xây dựng công trình Dự án Công viên Văn hoá - Thể dục - Thể thao Q.12 giai đoạn 1 trong khuôn viên khu đất khoảng 56.000 m2. Phần còn lại do HTX tiếp tục quản lý. Phần do nhà nước trực tiếp quản lý khoảng 3.000 m2, được sử dụng làm nghĩa trang nhân dân. Phần đất do các hộ khai phá sử dụng có diện tích khoảng 19.800 m2, do các hộ dân kinh tế mới khai phá sử dụng trồng hoa màu từ năm 1976, sau đó tự chuyển nhượng giấy tay qua nhiều người và sử dụng đến nay. Tại khu đất này hiện có 35 trường hợp được Q.12 cấp giấy chứng nhận với tổng diện tích khoảng 10.400 m2. Cuối năm 2015, tại phần đất xây dựng công viên, UBND P.Hiệp Thành đã kiểm tra phát hiện 5 công trình xây dựng vi phạm nên đã lập hồ sơ xử lý, đồng thời tiến hành cưỡng chế, phá dỡ toàn bộ công trình xây dựng vi phạm.